Tenerife Challenger 3, Travaglia e Bonadio volano in semifinale

Stefano Travaglia e Riccardo Bonadio volano in semifinale al Tenerife Challenger 3. Altra giornata ricca di successi azzurri nell’ATP Challenger 75 che sta andando in scena all’Abama Tennis Academy. Al via come wild card, Travaglia è stato autore di un’altra grande prova che gli ha permesso di battere Alessandro Giannessi per 6-3 6-4. In semifinale sarà sfida contro la quinta testa di serie Ryan Peniston, che ha superato Giovanni Fonio per 7-5 6-2. Nel match che ha aperto la giornata di quarti di finale dell’ultimo dei tre tornei organizzati da MEF Tennis Events sull’isola canaria, Bonadio si è aggiudicato l’altro derby di giornata contro l’ottava testa di serie Francesco Maestrelli. Sospeso per pioggia sullo score di 1-1 l’ultimo quarto di giornata tra Matteo Gigante e Pablo Llamas Ruiz.

Travaglia elimina Giannessi – La vittoria su Alessandro Giannessi permette a Stefano Travaglia di ritrovare una semifinale Challenger che mancava da Bratislava 2021. L’ex numero 60 del mondo sta ritrovando gradualmente il suo tennis e sull’isola sta inanellando una serie di prestazioni positive, che è valso l’accesso tra i migliori quattro della rassegna: “Sono contento di approdare in semifinale dopo questo match. Io ed Alessandro ci conosciamo da tanto, oggi c’era tanto vento ma ho giocato una buona partita in campo e soprattutto l’ho preparata bene prima. Sto trovando continuità dopo che non ero riuscito a giocare tanti incontri a fine 2022, quindi sto raccogliendo ottimi segnali”. Sostenuto dal tifo della moglie Maria Paola e del nuovo coach Giuseppe Fischetti, che lo segue nella struttura di Roma dell’Enjoy Sporting club, il tennista marchigiano vuole giocare senza mettersi eccessive pressioni: “La classifica arriverà di conseguenza. Intanto però devo dire di essere contento della presenza di mia moglie, che quest’anno riuscirà a viaggiare con me qualche settimana in più. Poi con Peppe Fischetti sta andando bene ed anche con lui viaggerò tante settimane. All’Enjoy Sporting Club abbiamo lavorato tanto in preparazione e abbiamo dato seguito a questo percorso durante la prima trasferta in Thailandia: adesso vediamo i primi risultati”. Per l’azzurro in semifinale sarà dunque sfida contro Ryan Peniston.

Anche Bonadio in semifinale – L’altro derby di giornata ha premiato Riccardo Bonadio, che si è preso la rivincita di Verona 2022 ai danni di Francesco Maestrelli. Il tennista friulano ha conquistato il quarto di finale contro l’ottava testa di serie con il punteggio di 7-5 6-2. Dopo aver inseguito di un break nel primo parziale, Bonadio ha ribaltato lo score ed è poi andato in fuga nel secondo set: “Il campo oggi era più lento degli altri giorni, quindi gli scambi erano molto lunghi ed era difficile per me essere aggressivo. Sono felice però perché dalla metà del secondo set ho giocato sempre meglio e questo è un ottimo segnale anche in vista della semifinale. Sono cresciuto molto negli ultimi anni e questo è un altro tassello che si aggiunge al mio percorso”. Per scoprire il proprio avversario, Bonadio dovrà aspettare la ripresa del confronto interrotto per pioggia tra Matteo Gigante e Pedro Llamas Ruiz.