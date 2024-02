Tabellone qualificazioni Wta Cluj-Napoca 2024: presenti Stefanini e Brancaccio

Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio sono le due tenniste azzurre al via del tabellone di qualificazione del WTA 250 di Cluj-Napoca 2024. Obiettivo main draw per le giocatrici italiane, chiamate a fare i conti con una concorrenza non indifferente. Brancaccio ha pescato l’ostica Erika Andreeva (sorella di Mirra), accreditata della quarta testa di serie. Stefanini è invece l’ottava forza del seeding e debutterà contro l’ucraina Kolb.

(4) Andreeva vs Brancaccio

Szabo vs (7) Parrizas Diaz

(5) Arango vs Popa

Kolb vs (8) Stefanini