Swiatek e l’incontro con Serena Williams: “Mi ha dato una grande spinta”

La numero uno del ranking, Iga Swiatek, ha vissuto un piccolo spavento nel primo turno degli US Open 2024, rientrato grazie alla sua forza mentale che l’ha portata fino agli ottavi di finale.

Ieri, proprio prima del match contro Pavlyuchenkova, mentre era negli spogliatoi, la polacca ha ricevuto visite da Serena Williams, la quale si è fermata con lei per scambiare qualche battuta: “È stato molto bello vederla, sprigiona un’energia molto positiva. È bello che sia venuta allo stadio e abbia chiacchierato con alcuni giocatori. Per me, anche se ci eravamo già incontrate e condividevamo posti diversi sul circuito per un paio d’anni, è stato come sentire una stella che ancora mi intimidiva. È stato carino che si sia avvicinata a me, sono sicura che non avrei trovato il coraggio di farlo se fosse stato il contrario, ma sì, è stata molto gentile e positiva con me. Sono felice che giochi ancora a tennis, mi ha incoraggiata, è sempre bello sentirlo dire da Serena”.

In merito al match degli ottavi, Swiatek è soddisfatta: “Sono contenta della prestazione, mi sentivo carica e contro un’avversaria forte, quindi dovevo essere molto preparata e l’ho fatto. Sono felice di aver avuto il controllo della maggior parte della partita”, dice la polacca.

“È difficile per me giudicare il mio livello, perché guardo costantemente me stesso e gli altri giocatori, quindi non è facile dire se stiamo giocando al nostro miglior livello o a un livello più alto rispetto a cinque anni fa. Sicuramente stiamo giocando un tennis migliore rispetto a 20 anni fa, perché il nostro fisico è migliorato, oltre ad altre cose. Non sono un esperto, non ho visto nemmeno tante partite del passato, ma è chiaro che bisogna migliorare per andare avanti. Raggiungere il numero 1 mi è capitato all’improvviso, ammetto che all’inizio i miei rivali non sapevano cosa aspettarsi dal mio gioco. Il 2023 è stata una sfida perché avevo un grande obiettivo sulle spalle, i miei rivali conoscevano già il mio stile, quindi è allora che devi imparare e avere più varietà in campo, non puoi continuare a fare lo stesso tennis, come la gente penserà esci e sarà più difficile vincere. Non so se il tennis stia migliorando in generale, ma devi migliorare il tuo gioco perché qui tutti ti analizzano, finiranno per concentrarsi su di te per batterti”, conclude parlando del suo livello paragonato a quello del passato.