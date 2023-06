Swiatek: “Al Roland Garros ho avvertito tanta pressione, essere numero 1 non è facile”

Iga Swiatek, nel corso di un’intervista rilasciata presso il sito ufficiale della WTA, ha descritto tutte le difficoltà affrontare per riuscire a vincere il titolo al Roland Garros, quarto Slam della sua carriera. “Non è stato facile fin dall’inizio – ha affermato la numero 1 del mondo –. È l’occasione in cui ho sentito più pressione rispetto agli altri Roland Garros. Soprattutto con gli infortuni e non avendo abbastanza tempo per allenare tutto. Avevo bisogno di credere che il mio gioco fosse sufficiente. Ho provato a non guardare i sorteggi, ma a volte vinci i primi round e pensi: ‘Sarà sufficiente per il resto del torneo?’ È abbastanza stupido perché il torneo dura due settimane e sai che non sarai nella stessa forma”.

Grande pressione deriva anche dal ruolo di regina della classifica mondiale. “Giocare come numero uno al mondo è stressante – ha proseguito la polacca –, soprattutto quando ti trovi di fronte a questo tipo di domande a giorni alterni durante le conferenze stampa. A volte sarebbe più semplice uscire e giocare a tennis, ma devi affrontare anche tutte queste cose, fanno parte del lavoro. In generale, a volte i miei successi sono un po’ surreali per me. Lavori duramente ogni giorno per un paio di settimane e alla fine provi tutte queste emozioni. È difficile fermarsi a sedersi sopra, perché durante il torneo si guarda sempre avanti, ma dopo la finale ci sono momenti da festeggiare”.

“Devi vedere come ti senti e adattare il tempo che dedichi alle attività di cui hai bisogno. Dopo Madrid, è stato un bene per me non essere in quella modalità competizione. Mi sono preso un paio di giorni per visitare la città dove non pensavo davvero al tennis. Sai che dopo due giorni devi tornare, quindi non è un reset completo , ma devi recuperare energia fino alla fine del tour. Negli Slam è un po’ più complicato perché ci sono giorni senza partite. Ho cercato di non pensare al tennis dopo le partite, anche se c’è sempre. Mi sento sempre come se fossi in un torneo”, ha concluso Swiatek.