Inter, Zanetti: “Ringrazio l’Inter per il ritiro della maglia numero 4”

Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti è stato ospite nel podcast Muschio Selvaggio. L’ex capitano nerazzurro ha parlato del ritiro della sua numero 4: “Il ritiro di un numero di maglia è un bellissimo riconoscimento a chi ha dedicato la propria carriera a un unico club. E io ringrazio l’Inter per averlo fatto con me. Se uno dei miei figli arriverà in Serie A potrà usare la mia.