Svitolina-Blinkova domani in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Strasburgo 2023

Elina Svitolina se la vedrà contro Anna Blinkova nella finale del WTA 250 di Strasburgo 2023 (Francia), torneo di scena sui campi in terra battuta della città transalpina. L’ucraina, sprofondata oltre la cinquecentesima posizione del ranking mondiale dopo l’assenza dai campi per via della maternità, sta dimostrando di essere tornata su discreti livelli di forma. In semifinale ha battuto in rimonta la padrona di casa Clara Burel e partirà favorita per vincere il titolo contro la russa. Quest’ultima nel penultimo atto ha annientato la statunitense Lauren Davis. Contro Svitolina, tuttavia, le servirà la partita perfetta per prevalere.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Svitolina e Blinkova scenderanno in campo domani (sabato 27 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo ed ultimo incontro di giornata sul Court Patrice Dominguez con inizio fissato non prima delle ore 15.00. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmetterà il match in differita a partire dalle 17.00. Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto del WTA 250 di Strasburgo 2023 tra Svitolina e Blinkova garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste al termine del confronto.