Il sorteggio del tabellone femminile di Wimbledon 2025 è stato realizzato: le avversarie di Jasmine Paolini, possibile semifinale contro Sabalenka

La grande attesa è finita. Wimbledon è ormai alle porte ed il primo atto, come accade sempre, è il sorteggio del tabellone. Per quanto riguarda quello femminile, non sono mancate le sorprese. Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, guida ovviamente il seeding e proverà a colmare la lacuna del numero zero alla casella dei Wimbledon vinti.

Nello stesso lato del tabellone in alto c’è anche Jasmine Paolini, finalista uscente del torneo, cresciuta molto nell’ultimo anno e con il chiaro obiettivo di difendere lo storico risultato conseguito e, magari, provare a conquistare un trofeo che sarebbe leggendario. Nella parte bassa del tabellone troviamo invece Iga Swiatek e Coco Gauff che potrebbero dar vita ad una sfida epica nelle fasi finali del torneo.

Jasmine Paolini, il possibile percorso e la sfida alla Sabalenka

Quarta testa di serie del torneo, per Jasmine Paolini inizio “soft” contro Anastasija Sevastova, avversaria morbida al primo turno per poi poter sfidare al terzo turno Linda Noskova. La brasiliana Beatriz Haddad Maia può essere l’arcigna sfidante agli ottavi di finale mentre al turno successivo potrebbe esserci Zheng Qinwen, la cinese che sarebbe un ostacolo di non poco conto.

In semifinale, invece, la possibile sfida da far tremare i polsi, quella contro la Sabalenka. Occhio, però, perché la bielorussa non se la passerà certamente bene, anzi. Al terzo turno potrebbe sfidare Marketa Vondrousova, vincitrice nel 2023 oppure la britannica Emma Raducanu, padrona di casa. Nei turni successivi, poi, sfide epiche contro Elina Svitolina e Madison Keys.

Wimbledon 2025: la parte bassa del tabellone

Nella parte bassa del tabellone, invece, percorso in salita per Iga Swaitek: la numero 8 del ranking WTA potrebbe sfidare al terzo turno Marta Kostyuk o Danielle Collins, mentre la campionessa 2022 Elena Rybakina potrebbe aspettarla agli ottavi di finale. E nel turno successivo Coco Gauff.

Quest’ultima, però, potrebbe trovare sulla sua strada Victoria Azarenka, Sofia Kenin e Daria Kasatkina. Detto della Paolini, tra le altre italiane, Lucia Bronzetti debutterà contro Jil Teichmann mentre Elisabetta Cocciaretto è attesa dalla difficilissima sfida con Jessica Pegula.