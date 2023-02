Sonego-Krajinovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Lorenzo Sonego affronterà Filip Krajinovic nel secondo turno del torneo ATP 250 di Montpellier 2023 (cemento indoor). Il torinese è reduce da un ottimo primo turno, in cui ha sconfitto con sorprendente facilità il padrone di casa Benjamin Bonzi. Tanta fatica, invece, per il serbo, che all’esordio ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sul russo Aslan Karatsev, contro cui ha cancellato addirittura tre match point (due consecutivi) nel tie-break del secondo parziale. Tra i due tennisti non ci sono precedenti all’attivo da registrare.

Secondo le quote dei bookmakers sarà Sonego a partire leggermente davanti nei pronostici. Ad attendere il vincitore di questo incontro c’è Jannik Sinner che, dopo il bye al primo turno in qualità di testa di serie numero due del torneo, ha approfittato del forfait dell’ungherese Marton Fucsovics prima della loro partita di ottavi di finale. Naturalmente l’auspicio è quello di avere un derby tutto italiano ai quarti di finale della manifestazione francese. Sonego e Sinner, inoltre, non si sono mai incontrati ad alcun livello nella loro carriera.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Lorenzo Sonego e Filip Krajinovic scenderanno in campo oggi (giovedì 9 febbraio). I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sul Court 1 dalle ore 12:30. La diretta televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW. Anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Sonego e Bonzi garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.