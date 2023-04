Sonego-Humbert oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Ugo Humbert nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. L’azzurro è reduce dall’ottavo di finale ottenuto a Miami, dove si è arreso in tre set di fronte all’argentino Francisco Cerundolo. Adesso il match contro il francese, che ha passato le qualificazioni sconfiggendo rispettivamente la wild card locale Lucas Catarina ed il serbo Dusan Lajovic. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Secondo le quote dei bookmakers sarà Sonego a partire favorito. Sul rosso, infatti, l’azzurro può vantare un miglior rendimento rispetto al bombardiere transalpino, decisamente più a suo agio sulle superfici rapide. In palio c’è un secondo turno molto intrigante contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero tre della manifestazione.

Sonego e Humbert scenderanno in campo oggi (martedì 11 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Court 2 con inizio fissato non prima delle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Sonego e Humbert garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.