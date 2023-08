Sky Sport celebra la finale Djokovic-Alcaraz di Cincinnati: andrà in onda per 24 ore

Una partita da leggenda, tra numero 1 e numero 2 al mondo. Novak Djokovic vince la sfida che tutti sognavano contro Carlos Alcaraz in una finale epica conclusa 5-7 7-6 7-6. E Sky Sport celebra quella che è “una partita straordinaria, da vedere e rivedere”. L’emittente ha infatti annunciato “un canale dedicato per 24 ore ad un match che resterà indimenticabile”. Di conseguenza, “la finale-maratona dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati tra Djokovic e Alcaraz, durata quasi 4 ore, rientra senza dubbio tra i match più belli della storia del tennis. Per celebrarne la grandezza, per tutta la giornata di oggi, lunedì 21 agosto, su Sky Sport Tennis e in streaming su Now andrà in onda in un’alternanza di repliche integrali, sintesi, highlights dei colpi più belli”, scrive Sky in una nota. “E su Sky Sport 24 , oltre a collegamenti e approfondimenti sul match, alle ore 15.45, da non perdere anche l’approfondimento con ”Il Grande Tennis” per analizzare la partita vinta dal serbo e risentire le interviste post match: in studio Eleonora Cottarelli e Raffaella Reggi, ieri al commento della finale insieme a Elena Pero”.