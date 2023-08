Juventus, Allegri bacchetta Yildiz: “Si è toccato 100 volte i capelli, domani se li taglia” (VIDEO)

L’esordio in Serie A di Kenan Yıldız – all’85’ di Udinese-Juventus – sarà accompagnato per sempre anche da un aneddoto. Interrogato sul debutto del classe 2005 turco, Massimiliano Allegri ha riservato una stoccata alla Carlo Mazzone al talento della Next Gen bianconera: “Intanto domani si taglia i capelli. Perché se li è toccati 100 volte e domani se li deve tagliare: questo intanto per fare le cose come si deve. Al di là di questo è un ragazzo che ha delle qualità”.