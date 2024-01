Sinner vince l’Australian Open 2024, i complimenti di Djokovic: “Bravo Jannik, meritato”

“Bravo Jannik, meritato! Complimenti alla tua famiglia e al tuo team“. Con questo messaggio, Novak Djokovic si è congratulato con Jannik Sinner per la vittoria dell’Australian Open 2024. Nonostante la sconfitta in semifinale, il serbo ha dimostrato grande sportività ed ha fatto i complimenti all’azzurro. Non è mancato neppure un messaggio d’incoraggiamento a Daniil Medvedev, sconfitto nuovamente in finale: “Oggi è andata male, ma hai disputato un torneo fantastico“.