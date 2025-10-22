A Pisa il weekend dei Campionati Italiani in singolo e due senza, in programma anche le regate nazionali Master, Universitari, Allievi e Cadetti

Il Canale dei Navicelli di Pisa si prepara a vivere un weekend all’insegna del grande canottaggio. Sabato 25 e domenica 26 ottobre andrà infatti in scena la due giorni tricolore dei Campionati Italiani di gran fondo nelle specialità del singolo e del due senza, abbinati alla Regata Nazionale di fondo riservata ad Allievi, Cadetti, Universitari ed Esordienti Universitari.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’evento, organizzato dai VVF Billi-Masi con il supporto dell’associazione Navicelli Rowing, segna il ritorno in Italia delle grandi sfide remiere dopo un autunno ricco di appuntamenti internazionali: dai Mondiali Assoluti di Shanghai agli Europei di coastal rowing e beach sprint di Antalya, fino alla recente 39ª edizione del Memorial Paolo d’Aloja.

Il programma prevede sabato pomeriggio le gare del Campionato Italiano di fondo Master e la Regata Nazionale Universitari, con in acqua gli atleti impegnati in doppio, quattro senza, quattro di coppia e otto. Domenica, invece, riflettori puntati sulle finali tricolori in singolo e due senza per le categorie principali, oltre alle prove nazionali di Allievi e Cadetti in doppio, quattro di coppia e otto.

Le iscrizioni resteranno aperte fino alla mezzanotte di oggi, ultimo atto prima del via ufficiale di una manifestazione che riunirà sullo specchio d’acqua pisano l’intero movimento nazionale.