Dopo una stagione già ricca di soddisfazioni, con 5 medaglie e due titoli di vice campioni mondiali, l’Italia si presenta in Francia con una squadra ambiziosa: da Nadia Bredice a Lucia Capovilla, passando per Cocchi e Salvagnin, tutti pronti a chiudere in bellezza il 2025.

Si chiuderà dal 24 al 26 ottobre all’Espace Mayenne l’edizione 2025 della Coppa del Mondo di Para Climbing. L’Italia si presenterà con 11 atleti, dopo una stagione che ha già portato 2 ori con Nadia Bredice, 2 argenti con Lucia Capovilla e un argento con Fiamma Cocchi, oltre ai titoli di vice campioni mondiali per Bredice e Capovilla a Seul.

Tra i protagonisti più attesi:

Nadia Bredice (B1) con la guida Sonia Cipriani, due ori in Coppa del Mondo e vice campionessa iridata;

Lucia Capovilla (AU2) , doppio argento stagionale e vice campionessa mondiale, in cerca della rivincita su Solenne Piret;

Fiamma Cocchi (AL2) , già d’argento a Innsbruck, punta a confermarsi;

Simone Salvagnin (B1) con la guida Alessandro Biggi, doppio quarto posto stagionale e tanta voglia di salire sul podio;

Chiara Cavina (RP2), quinta ai Mondiali, all’inseguimento della sua prima medaglia 2025.

In gara anche David Kammerer, Omar Al Khatib, Francesco Giudice, Michele Maggioni, Giuseppe Lomagistro e Elisa Martin, tutti determinati a chiudere con una medaglia.

Il programma: sabato 25 ottobre qualifiche dalle 8.00 e prime finali alle 20.00; domenica 26 ottobre gran chiusura con le ultime finali dalle 15.00.