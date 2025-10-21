Bella vittoria dell’Inter che vince nettamente nella trasferta belga contro l’Union St.Gilloise. Male invece il Napoli in Olanda.

Con un perentorio 4 a 0 l’Inter ottiene la terza vittoria su tre contro il club belga dell’Union St.Gilloise e dà un altro importante segnale in chiave Champions League. Gara senza storia con il club belga che parte a razzo e sfiora a più riprese il vantaggio ma è l’Inter a trovare il gol con Dumfries, a segno sfruttando un calcio d’angolo. Goleada nella ripresa grazie a Lautaro Martinez, Calhanoglu su rigore ed infine Pio Esposito, alla sua prima rete in maglia nerazzurra in Champions League. Se da un lato l’Italia sorride dall’altro no, bruttissima figura del Napoli campione d’Italia che crolla in Olanda.

Figuraccia Napoli, ok Arsenal e Psg

Succede di tutto tra Psv e Napoli con gli azzurri campioni d’Italia che perdono 6 a 2 contro il Psv e subiscono una delle più grandi sconfitte della loro storia. In Olanda il Napoli passa in vantaggio con McTominay, autore poi di una doppietta ma dopo crolla e fa un’autentica figuraccia, subendo attacchi a più riprese. Molto male per gli azzurri alla seconda sconfitta in tre gare di Champions League ed ora con anche i Playoff a rischio.

Goleada del Psg che vince a Leverkusen con un clamoroso 7 a 2 e si conferma la squadra favorita per vincere la Champions, nel pomeriggio bella vittoria del Barcellona che distrugge l’Olympiakos. Ecco i risultati di giornata: