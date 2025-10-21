Il direttore sportivo azzurro a Sky Sport prima della sfida con il PSV: “Serve tempo per i nuovi, ma la squadra è solida. Kevin si è già calato nella realtà partenopea”

Nel prepartita di PSV–Napoli di Champions League, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il direttore sportivo del club azzurro, Giovanni Manna, che ha affrontato le critiche e fatto il punto sul nuovo corso.

«Onestamente siamo concentrati sul lavoro – ha dichiarato –. Abbiamo cambiato nove calciatori perché era necessario allargare la rosa e rinnovare il progetto pluriennale. È chiaro che i nuovi abbiano bisogno di tempo per adattarsi, passare da altri campionati al Napoli non è semplice. Ma siamo tranquilli: sappiamo che ci saranno momenti difficili, dobbiamo restare uniti e aspettare la loro crescita. Napoli è una realtà di livello assoluto».

Manna si è poi soffermato su Kevin De Bruyne, il grande colpo estivo: «Cercavamo qualità, e lui è stata un’opportunità di mercato che non potevamo lasciarci sfuggire. Kevin si è calato subito nella nostra realtà, sta offrendo ottime prestazioni e ci sta dando una mano concreta. Risponde sul campo, ed è quello che conta».