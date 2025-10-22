Gli azzurri a caccia di punti preziosi per risalire la FedEx Cup e strappare la “carta” per il 2026. Nel field anche cinque top-50 mondiali e il campione in carica Matt McCarty.

In palio ci sono un montepremi da 6 milioni di dollari (1.080.000 al vincitore) e soprattutto punti preziosi per mantenere la “carta” piena per il 2026. Dopo l’RSM Classic di novembre, i migliori 100 della classifica avranno la certezza di restare sul massimo circuito americano, mentre chi chiuderà tra il 101° e il 125° posto potrà contare solo su una carta parziale. In queste settimane, i giocatori oltre la 51ª posizione si sfidano anche per strappare l’accesso ai primi due “Signature Events” della prossima stagione.

Al momento la situazione degli italiani è complicata: Manassero (32 anni, veronese) è 158° e Molinari (42 anni, torinese) addirittura 203°. Servono piazzamenti importanti per risalire una classifica che, in queste ultime gare, può ancora cambiare volto.

Il torneo dello Utah vedrà al via anche diversi big: cinque top-50 mondiali, a partire dallo svedese Alex Noren (17°), vicecapitano europeo alla Ryder Cup vinta a Bethpage, e gli americani Maverick McNealy (19°), Kurt Kitayama (36°), Billy Horschel (38°) e l’australiano Jason Day (42°). Da seguire anche sette giocatori che nel 2025 hanno già vinto almeno un torneo sul PGA Tour, tra cui Kitayama (3M Open) e l’australiano Karl Vilips (Puerto Rico Open). Difenderà il titolo lo statunitense Matt McCarty, quest’anno già sette volte tra i primi 15.

Diretta tv su Discovery Plus con i seguenti orari italiani: