Due supplementari servono ai Thunder campioni per piegare i nuovi Rockets di Durant. Warriors subito vincenti contro i Lakers orfani di LeBron.

Riparte la stagione NBA e lo fa subito col botto. Come da tradizione, ad aprire il sipario sono i campioni in carica: gli Oklahoma City Thunder. Al Paycom Center, dopo la cerimonia di consegna degli anelli, serve un’incredibile battaglia con due overtime per piegare i nuovi Houston Rockets guidati dall’ex Kevin Durant. Alla fine finisce 125-124, con Shai Gilgeous-Alexander a firmare la vittoria: solo 5 punti nel primo tempo, poi la scintilla fino ai 35 finali, compresi il canestro del pareggio a due secondi dalla sirena e i liberi della vittoria a 2″3 dalla fine del secondo supplementare.

Durant risponde con 23 punti e 9 rimbalzi, ma è suo il fallo che manda Shai in lunetta per i tiri decisivi. Tra i Thunder bene anche Chet Holmgren (28 punti, 7 rimbalzi) e Ajay Mitchell (16), mentre resta ancora ai box Jalen Williams dopo l’operazione al polso destro. Nei Rockets spicca Alperen Sengun, devastante con 39 punti (15 da tre), 11 rimbalzi e 7 assist.

Nell’altra sfida della notte, colpo esterno di Golden State: alla crypto.com Arena i Warriors battono i Lakers 119-109. Decisivi Jimmy Butler (31) e Stephen Curry (23), ben supportati da Jonathan Kuminga (17). A Los Angeles non basta uno straripante Luka Doncic, vicino alla tripla doppia con 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Con LeBron James fermo per un’infiammazione al nervo sciatico (rientro previsto a metà novembre), i gialloviola non riescono a invertire una tradizione negativa: solo una vittoria nelle ultime nove gare inaugurali di regular season.