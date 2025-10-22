Sport in tv, mercoledì di fuoco: tennis, Champions, ginnastica e tanto altro
Dal ritorno di Sinner a Vienna alle sfide di Champions League, passando per Mondiali di ginnastica e ciclismo su pista: una giornata con eventi in ogni disciplina, dalla notte fino a mezzanotte
Oggi, mercoledì 22 ottobre, sarà una maratona di sport in tv per appassionati e tifosi. Riflettori puntati sul tennis, con Jannik Sinner in campo a Vienna contro Daniel Altmaier dopo il trionfo al Six Kings Slam, ma anche Flavio Cobolli e Matteo Berrettini impegnati nello stesso torneo.
Spazio ai Mondiali di ginnastica artistica, con la finale all-around maschile, e ai Mondiali di ciclismo su pista al via in Cile. Serata di grande calcio con la Champions League: Real Madrid-Juventus, Atalanta-Slavia Praga e tutte le big europee in campo. In Italia, protagonista anche il volley femminile con il big match Scandicci-Milano, oltre a basket e pallanuoto.
Di seguito il programma completo di oggi, con orari, discipline e canali tv/streaming:
Calendario sport in tv oggi – Mercoledì 22 ottobre
01.30 BASKET (NBA) – Oklahoma City-Houston (Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; Sky Go, NOW)
03.30 TENNIS – WTA 500 Tokyo, ottavi (Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis; SuperTennis; NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
04.00 BASKET (NBA) – Lakers-Golden State (Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; Sky Go, NOW)
05.00 BADMINTON – Indonesia Masters 3 (BWF Tv)
07.00 TENNIS – WTA 250 Guangzhou, ottavi (Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport Tennis; SuperTennis; NOW, supertennis.tv, SuperTenniX) – Cocciaretto-Wang (3° match)
11.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, 2° turno (Eurosport 1, DAZN, Discovery+)
12.00 TENNIS – ATP 500 Basilea (Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; NOW, Tennis Tv)
13.00 TENNIS – ATP 500 Vienna: Cobolli-Machac (13.00), Berrettini-Popyrin (13.30), Sinner-Altmaier (non prima delle 17.30)
13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (A1) – Bogliasco-Brizz (no diretta)
13.30 GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Finale all-around maschile (RaiSportHD, RaiPlay)
14.00 PALLANUOTO (A1) – Posillipo-Trieste (no diretta)
14.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Campobasso (Sky Sport Uno, Sky Sport 251; NOW)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17) – Spagna-Corea del Sud (Fifa+)
15.00 PALLANUOTO (A1) – Telimar-Salerno (no diretta)
16.00 CICLISMO SU PISTA (Mondiali) – Sessione mattutina (no diretta)
18.00 BASKET (Eurocup) – Cluj-Venezia (Sky Sport Basket; NOW)
18.00 BASKET (Eurocup) – Bahcesehir-Cedevita (Euroleague Tv)
18.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17) – Giappone-Zambia, Samoa-Canada (Fifa+)
18.00 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – KP Brno-Sassari; Sesto S. Giovanni-Sepsi SIC (YouTube FIBA)
18.00 PALLANUOTO (A1) – Florentia-Olympic Roma (Waterpolo Channel)
18.30 BASKET (Champions League) – Heidelberg-Legia, Rytas-Promitheas (DAZN)
18.45 CALCIO (Champions League) – Athletic Bilbao-Qarabag (Sky Sport Arena, Sky Sport 254; NOW)
18.45 CALCIO (Champions League) – Galatasaray-Bodo/Glimt (Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; NOW)
19.00 BASKET (Eurocup) – Buducnost-Panionios, Chemnitz-London Lions (Euroleague Tv)
19.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Flammes Carolo-Schio (YouTube FIBA)
19.00 PALLAMANO (Serie A) – Sassari-Merano (Pallamano Tv)
19.30 BASKET (Eurocup) – JL Bourg-Lietkabelis (Euroleague Tv)
20.00 BASKET (Eurocup) – Trento-Turk Telekom (Sky Sport Basket, Sky Sport 258; NOW)
20.00 BASKET (Champions League) – Cholet-Hapoel Holon (DAZN)
20.00 BASKET (Europe Cup) – Reggio Emilia-Bashkimi (YouTube FIBA)
20.00 VOLLEY FEMMINILE (A1) – Monviso-Conegliano (VBTV, DAZN)
20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi-Real Madrid (Euroleague Tv)
20.30 VOLLEY FEMMINILE (A1) – Scandicci-Milano (RaiSportHD, RaiPlay, VBTV)
20.30 BASKET (Europe Cup) – Sassari-Valcea (YouTube FIBA)
20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Campobasso-Zabiny Brno (YouTube FIBA)
20.45 BASKET (Champions League) – Joventut Badalona-Bursapor (DAZN)
21.00 CALCIO (Champions League) – Atalanta-Slavia Praga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Bayern-Brugge (Sky Sport 255; NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Chelsea-Ajax (Sky Sport Max, Sky Sport 254; NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Eintracht-Liverpool (Sky Sport Arena, Sky Sport 253; NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Monaco-Tottenham (Sky Sport 256; NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Real Madrid-Juventus (Amazon Prime Video)
21.00 CALCIO (Champions League) – Sporting Lisbona-Marsiglia (Sky Sport 257; NOW)
21.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali U17) – Costa d’Avorio-Colombia, Nigeria-Francia, Paraguay-Nuova Zelanda (Fifa+)
21.00 PALLANUOTO (A1) – Quinto-Brescia, De Akker-Ortigia (no diretta)
23.30 CICLISMO SU PISTA (Mondiali) – Sessione serale (RaiSportHD, RaiPlay, Discovery+, Eurosport 1, DAZN)