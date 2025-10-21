Ottima vittoria di Lorenzo Musetti che supera il primo turno del torneo di Vienna e chiude la pratica direttamente in due set.

Buona la prima per Lorenzo Musetti nel torneo Atp 500 di Vienna, torneo dove il talento carrarino ha regolato in due set il giovane serbo Medjedovic, un’ora e 19 minuti di gioco per chiudere la pratica e passare al turno successivo. Una sfida arrivata in extremis visto che Medjedovic ha sostituito all’ultimo Tsitsipas, tennista che si è ritirato poche ore prima dell’inizio del match e l’atleta balcanico è entrato come lucky loser.

Musetti vince, ecco chi sarà il prossimo avversario

Il tennista italiano Lorenzo Musetti accede agli Ottavi di finale e affronterà un altro avversario ostico come l’argentino Etcheverry, vincitore contro la wildcard locale Kjaer. Una vittoria importante per Musetti che doveva rispondere a De Minaur nella corsa alle Atp Finals di Torino mentre domani ci sarà il turno di Felix Auger Aliassime, che debutterà a Basilea.

Domani a Vienna ci sarà anche l’esordio di Jannik Sinner che debutterà nel torneo contro Daniel Altmaier. Musetti intanto vince, un break a set garantiscono all’azzurro una solida vittoria con Lorenzo che non ha mai faticato davvero e l’azzurro si avvicina al torneo di fine anno a Torino.