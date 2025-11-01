L’altoatesino domina in semifinale il tedesco con un netto 6-0 6-1. Domani la finale contro il canadese Auger-Aliassime, con la possibilità di tornare numero 1 al mondo.

Una prestazione da fuoriclasse quella di Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Sul cemento indoor della La Défense Arena, il numero 2 del mondo ha travolto il tedesco Alexander Zverev con un eloquente 6-0 6-1, conquistando così la finale dell’ultimo ATP 1000 della stagione.

L’azzurro è apparso in condizioni fisiche straordinarie, mentre Zverev, numero 3 del ranking, ha pagato la stanchezza accumulata nel lungo match di ieri contro Medvedev e qualche problema fisico.

Domani la finale con Auger-Aliassime

In finale, Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime, che nella prima semifinale ha battuto Alexander Bublik 7-6(3) 6-4.

Per l’altoatesino sarà la caccia al 23° titolo in carriera e al quinto del 2025, con un obiettivo speciale: riconquistare il numero 1 del mondo, approfittando dell’uscita anticipata di Carlos Alcaraz dal torneo.

Il canadese, grazie al successo di oggi, ha superato Lorenzo Musetti nella Race to Turin e si giocherà domani l’ultimo posto disponibile per le ATP Finals.

Le parole di Sinner

> “Sono contento di essere in finale. Affrontare Zverev è sempre difficile, ma oggi era chiaramente fuori forma, sia fisicamente che mentalmente. Spero che si rimetta per le Finals di Torino.”

E sulla sfida di domani con Auger-Aliassime:

> “Sta giocando un tennis incredibile, è migliorato molto negli ultimi mesi. È uno dei più simpatici del circuito: sarà una sfida difficile, mi preparerò al meglio.”