Ottimo avvio per l’azzurra delle Fiamme Oro nella terza tappa del Grand Prix ISU. Gutmann chiude terza con 68.11 punti, a un passo dal suo primato personale.

Brillante partenza per Lara Naki Gutmann allo Skate Canada 2025, terza tappa del Grand Prix ISU di pattinaggio artistico.

Sul ghiaccio del SaskTel Centre di Saskatoon (Saskatchewan), la ventiduenne trentina delle Fiamme Oro ha offerto una prestazione convincente nel programma corto, totalizzando 68.11 punti, valore molto vicino al suo primato personale (68.43).

Grazie a un’esecuzione pulita e un’interpretazione di alto livello, Gutmann si è piazzata al terzo posto provvisorio, alle spalle della giapponese Mone Chiba (72.29) e della statunitense Isabeu Levito (71.80).

Classifica provvisoria del programma corto femminile

1️⃣ Mone Chiba (Giappone) – 72.29

2️⃣ Isabeu Levito (Stati Uniti) – 71.80

3️⃣ Lara Naki Gutmann (Italia) – 68.11

4️⃣ Ami Nakai (Giappone) – 66.55

5️⃣ Bradie Tennell (USA) – 65.55

6️⃣ Yuna Aoki (Giappone) – 64.58

7️⃣ Sarah Everhardt (Canada) – 63.47

Una gara combattuta, con sette pattinatrici racchiuse in meno di cinque punti, a testimoniare l’altissimo livello tecnico del campo partenti.

Prossimi appuntamenti

Il programma libero femminile è in programma nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre (ore 1:40 italiane).

Prima, alle 21:25 odierne, toccherà all’altro azzurro Nikolaj Memola (Fiamme Oro), impegnato nello short program maschile.

Risultati e programma completo di Skate Canada