Sinner saluta Wimbledon: “Grazie per il supporto, complimenti a Medvedev per il match”

Tramite un post sui social, Jannik Sinner si è congedato dal torneo di Wimbledon all’indomani della sconfitta nei quarti di finale contro Daniil Medvedev. “Grazie mille per lo straordinario supporto qui nel Regno Unito e a Wimbledon per questo grande torneo. È uno dei momenti salienti dell’anno. Ieri non era destino, congratulazioni a Danill per la bella partita. Ci vediamo l’anno prossimo“.

Thank you so much for the amazing support here in the UK, and to Wimbledon for a great tournament. It’s one of the highlights of the year. Yesterday wasn’t mean to be, congrats Danill for a great match.

See you next year @wimbledon pic.twitter.com/5sBkycESKA

— Jannik Sinner (@janniksin) July 10, 2024