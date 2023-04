Sinner-Rune oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Holger Rune nella seconda semifinale maschile del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. L’azzurro, dopo aver sudato freddo agli ottavi contro il polacco Hubert Hurkacz, nei quarti ha lasciato soltanto quattro giochi all’amico e connazionale Lorenzo Musetti. Adesso trova il danese che, dopo aver approfittato del forfait di Matteo Berrettini, non ha lasciato scampo al russo Daniil Medvedev. I due si sono incontrati lo scorso ottobre nella semifinale di Sofia.

Sinner, dopo aver dominato il primo parziale, fu costretto al ritiro nelle battute finali del terzo lasciando campo libero al campioncino scandinavo. Sarà l’altoatesino a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Tutto lascia presagire ad un match all’insegna dell’equilibrio e della lotta tra due dei futuri dominatori del circuito mondiale. In palio per Sinner c’è la terza finale della carriera in un Masters 1000 dopo le due perse a Miami. Qui se la vedrebbe contro uno tra il russo Andrey Rublev oppure lo statunitense Taylor Fritz.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Rune scenderanno in campo oggi (sabato 15 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro della giornata sul Court Rainier III con inizio fissato non prima delle ore 15.30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di semifinale tra Sinner e Rune garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.