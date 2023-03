Sinner-Rublev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Andrey Rublev negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città della Florida. Entrambi devono ancora perdere un set. Sinner ha domato il serbo Laslo Djere e il bulgaro Grigor Dimitrov. Il russo, invece, ha fatto leggermente fatica contro il padrone di casa J.J. Wolf prima di lasciare solamente tre giochi al serbo Miomir Kecmanovic. Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità (2-2). Rublev, tuttavia, è riuscito sempre a sconfiggere Sinner grazie ad un ritiro del tennista altoatesino.

Sinner vuole dare seguito alla semifinale conquistata ad Indian Wells la settimana scorsa e partirà leggermente avanti nei pronostici secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro, infatti, è sembrato possedere sempre delle variazioni rispetto al moscovita, che in carriera ha fatto molta fatica per aggiungere soluzioni nel proprio arsenale rispetto a Sinner. Il vincitore della sfida sarebbe favorito in un eventuale quarto di finale sotto il sole della Florida. Qui, infatti, troverebbe uno tra lo spilungone olandese Botic Van De Zandschulp oppure il finlandese Emil Ruusuvuori.

Sinner e Rublev scenderanno in campo oggi (martedì 28 marzo). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Grandstand con inizio fissato non prima delle ore 17:00 italiane (le 11:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Sinner e Rublev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita.