Sinner ritrova Zverev dopo quasi un anno: in palio la finale a Cincinnati

Quasi 365 giorni dopo il loro ultimo confronto, Jannik Sinner e Alexander Zverev tornano a sfidarsi. Lo faranno ancora sul cemento americano, ma non nei quarti di finale dello US Open (il tedesco vinse in cinque set lo scorso anno, portando sul 4-1 in suo favore i precedenti), bensì nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Una semifinale che sa di finale anticipata, visto che dall’altro lato del tabellone sono rimasti Tiafoe e Rune, ma solo per numeri e blasone dato che per quanto riguarda il livello di tennis espresso nel corso del torneo, nessuno dei due ha particolarmente convinto.

Sinner ha sofferto all’esordio contro Michelsen, riuscendo comunque a chiuderla in due, ha poi beneficiato del forfait di Thompson ma se l’è vista brutta nei quarti contro Rublev (sotto 4-6 3-4 15-40). Ancora una volta, però, ha dimostrato di essere il numero uno al mondo, rifiutando la sconfitta e trionfando in rimonta. Zverev ha invece liquidato in due set Khachanov e Carreno Busta prima di illudere il beniamino di casa Shelton, cedendogli in primo set per poi batterlo in rimonta.

I cammini di Sinner e Zverev sembravano potersi incrociare più volte a quest’anno, a partire dall’Australian Open, quando il tedesco si è trovato a un passo dalla finale (era avanti 2-0 in semi con Medvedev), eppure non è mai accaduto. Sarà dunque Cincinnati il teatro del loro sesto confronto a livello Atp: Sinner ha vinto il primo al Roland Garros nel 2020, ma poi Sascha ha vinto i seguenti quattro.

Chi partirà favorito? Secondo i bookmakers Jannik e ci può stare visto che è il numero uno al mondo. E’ evidente, però, che molto dipenderà dalla condizione fisica dell’azzurro, che non è al suo 100% ma potrebbe essere chiamato ad alzare il livello rispetto alle ultime uscite per avere chance contro un avversario del calibro di Zverev, molto solido e anche molto “amico” del torneo di Cincinnati, vinto nel 2021 e dove ha raggiunto la semifinale nel 2023.

Sarà un match molto importante anche in ottica ranking. Sinner, certo del numero uno praticamente fino a fine US Open (a meno che proprio Zverev non riesca nella doppietta Cincinnati-New York), vuole conquistare altri punti e ampliare il gap sugli inseguitori. Zverev ha invece una chance enorme perché in caso di titolo salirebbe al numero due del mondo, eguagliando il suo best ranking, e sarebbe testa di serie numero due a Flushing Meadows. Così facendo, eviterebbe Sinner prima di un’eventuale finale ma non potrebbe scampare a uno tra Djokovic e Alcaraz in un eventuale semifinale. Appuntamento alle ore 21:00, in palio un posto in finale contro Tiafoe o Rune.