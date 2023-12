Sinner, l’obiettivo per il 2024 è uno Slam. Il primo titolo sui book si gioca a 2,50 di quota

Jannik Sinner nel 2024 punta a uno Slam. L’obiettivo, dopo un finale di 2023 memorabile, non può che essere quello di diventare competitivo ai massimi livelli nei 4 tornei più importanti della stagione. E anche i bookmakers non possono che accodarsi. L’altoatesino cercherà l’assalto al primo titolo Slam, e su Goldbet la conquista di un Major per l’azzurro entro l’anno si gioca a 2,50. Per guardare un po’ più al futuro, su Sisal la conquista di tutti e quattro gli Slam in un anno solare tra il 2024 e il 2026, per Jannik, si gioca a 33. Per avere un termine di paragone, per Alcaraz la quota sale a 40, mentre Djokovic si gioca alla stessa quota dell’azzurro a 33. Il serbo è stato per due volte a un titolo dalla conquista del leggendario Grande Slam (nel 2021 ha perso lo US Open in finale e nel 2023 ha perso, a sorpresa, la finale di Wimbledon), impresa che è riuscita solo a Rod Laver nell’era Open.