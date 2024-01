Sinner in finale agli Australian Open, l’appello di Bertolucci: “Dovrebbe essere mandata in chiaro”

Jannik Sinner è in finale agli Australian Open e Paolo Bertolucci, ex vincitore della Davis nel 1976 e ora al microfono per Sky Sport, lancia un appello: “La finale degli Australian Open dovrebbe essere mandata in chiaro, è uno di quegli eventi che dovrebbero vedere tutti. Se la trasmettesse Discovery sul canale 9? Sarebbe bellissimo”, ha dichiarato l’ex Davisman in un intervento a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1.