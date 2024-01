Sinner in finale all’Australian Open 2024, i complimenti di Abodi: “Che meraviglia”

Attraverso un post su X, il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha celebrato la vittoria di Jannik Sinner, che grazie al successo in quattro set ai danni di Novak Djokovic ha raggiunto la finale dell’Australian Open 2024. “Australian Open…che meraviglia Sinner” ha scritto Abodi, aggiungendosi ai tanti complimenti arrivati all’altoatesino, che domenica andrà a caccia del primo Slam della sua carriera.