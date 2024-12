Le pagelle di fine stagione per team e piloti che hanno partecipato al campionato 2024 di F1. In un anno particolare che ci ha regalato una griglia ‘allargata’, sono più di venti i piloti da prendere in considerazione. Oliver Bearman ha fatto tre apparizioni, Liam Lawson ha preso il posto di Daniel Ricciardo e Franco Colapinto ha debuttato in categoria nella seconda metà di stagione. I team hanno dimostrato un ottimo livello in questo 2024, ad eccezione di alcune fasi di difficoltà per alcuni, con McLaren che si è però dimostrata un gradino sopra tutti.

PAGELLE PILOTI

Verstappen: 10

Max Verstappen vince il Campionato Piloti, collezionando il titolo piloti per la quarta volta consecutiva. L’olandese, in difficoltà nella parte centrale della stagione, tanto da vincere il Gran Premio di Spagna e poi tornare al successo in Brasile, riesce a rimanere in testa alla classifica. Il numero 1 scaccia il flebile fantasma di Lando Norris e centra il successo con due gare di anticipo. In totale, Verstappen vince nove dei ventiquattro round, salendo sul podio per tredici volte.

Norris: 8.5

Lando Norris ha concluso il Mondiale Piloti 2024 in seconda posizione. L’inglese numero 4 della McLaren non è riuscito a sfruttare le chance per ricucire il gap su Max Verstappen, commettendo diversi errori e sviste che gli sono costate la possibilità di lottare per il titolo. Norris vince quattro gare nel corso della stagione, salendo su un gradino del podio in tredici occasioni. Le sue prestazioni della seconda metà di stagione hanno portato McLaren al successo nel Campionato Costruttori.

Leclerc: 8

Charles Leclerc ottiene il terzo gradino nella classifica piloti. Il ferrarista numero 16 vince tre gran premi nel corso della stagione: quello di Monaco – sua gara di casa – l’appuntamento di Monza e il Gran Premio degli Stati Uniti. Quella del monegasco è una prestazione solida, ma non perfetta. Nel corso della stagione alcuni errori, specialmente in ambito strategico, gli sono costati importanti punti.

Piastri: 7

Oscar Piastri termina la stagione 2024 alle spalle del compagno Lando Norris per 82 punti. La stagione dell’australiano ha delle note positive, come le vittorie in Olanda e in Azerbaijan, per un totale di otto apparizioni sul podio. Il numero 81 della McLaren ha però commesso diversi errori, non riuscendo a massimizzare sempre il risultato ottenibile.

Sainz: 7.5

Carlos Sainz ha completato la sua ultima stagione con Ferrari dopo quattro anni insieme. Il numero 55 ha terminato alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc per 66 punti. Sainz ha collezionato nove podi, ottenendo due vittorie: quella del Gran Premio d’Australia e della gara in Messico. Lo spagnolo ha firmato buone prestazioni, ma in determinate occasioni non è riuscito a incidere come sperato.

Russell: 7.5

George Russell ha concluso la stagione 2024 con 245 punti, 32 in più del compagno di squadra Lewis Hamilton. L’inglese numero 63 ha collezionato due vittorie: la prima in Austria, la seconda a Las Vegas, salendo sul podio in quattro occasioni. Ha tagliato il traguardo per primo anche nel Gran Premio del Belgio, da cui è stato poi squalificato per un problema di sottopeso. Una stagione positiva per Russell, seppur non brillante: non sono mancati gli errori e i contatti in pista.

Hamilton: 7+

Lewis Hamilton ha salutato Mercedes dopo una collaborazione durata undici anni. La stagione del numero 44 non è stata semplice, con il pluricampione che ha trovato il podio in cinque occasioni. Le vittorie stagionali sono state due: la prima a Silverstone, la sua gara di casa, e la seconda a Spa, dopo la squalifica del compagno di squadra George Russell. I ritiri per Hamilton ammontano a due: il primo in Australia, il secondo ad Austin.

Perez: 4.5

La stagione di Sergio Perez è da dimenticare. Il messicano parte bene e conquista quattro podi nelle prime cinque gare, ma la situazione precipita poco dopo. Il numero 11 si ritira quattro volte e termina fuori dalla zona punti in cinque occasioni. Perez, dopo il Gran Premio di Cina, non torna più sul podio per il resto della stagione. Al termine del 2024, ha 285 punti in meno di Max Verstappen e chiude il campionato in ottava piazza.

Alonso: 7

Fernando Alonso si dimostra – nuovamente – il pilota di punta dell’Aston Martin. Il campione spagnolo ottiene un totale di 70 punti, nel corso di una stagione complessa per la squadra. Il miglior piazzamento del numero 14 è la quinta posizione del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Alonso si è tra l’altro ritirato in un’unica occasione: la gara del Messico.

Hulkenberg: 7

Nico Hulkenberg trascina la Haas nel corso della stagione e conclude l’anno con 41 punti, con il team che ne colleziona 58 totali. Il pilota tedesco entra in zona punti nove volte, con il sesto posto – ottenuto sia a Spielberg che a Silverstone – risulta essere il miglior risultato raggiunto. Hulkenberg si è ritirato in due occasioni ed è stato squalificato dalla gara del Gran Premio del Brasile, nella quale ha ricevuto la bandiera nera.

Gasly: 7.5

Una stagione convincente, quella di Pierre Gasly, che è andato in crescendo nel corso dell’anno. Il francese ha ottenuto un piazzamento a podio, in Brasile, e ha collezionato 42 dei 65 punti totali dell’Alpine. E’ a sottolineare il fatto che il numero 10 non ha causato nemmeno un euro di danno alla propria squadra transalpina.

Tsunoda: 7

Yuki Tsunoda ha vissuto una buona stagione. Lo scudiero nipponico della Racing Bulls ha ottenuto un totale di 30 punti, con il team che ha concluso la stagione con 46. Il giapponese è entrato in zona punti nove volte, trovando il settimo posto come miglior piazzamento in tre occasioni. Una prestazione solida del numero 22, pilota perno della squadra satellite della Red Bull.

Stroll: 5.5

Lance Stroll completa una stagione anonima. Il pilota dell’Aston Martin trova la zona punti sei volte e si ritira in sei occasioni. Nel suo palmares del 2024 compare anche un DNS, dopo essere rimasto bloccato in ghiaia nel giro di formazione del Gran Premio del Brasile. Conclude l’anno con 24 punti, 46 in meno del compagno di squadra Fernando Alonso.

Ocon: 5.5

Esteban Ocon ha concluso la propria stagione 2024 con una gara di anticipo dopo la rescissione del contratto con Alpine. Il campionato del pilota francese ha raggiunto il proprio apice con il secondo posto nel Gran Premio del Brasile. La gara a Interlagos è stata una delle cinque che hanno visto il numero 31 finire in zona punti. Ocon ha collezionato però solo 23 punti a fronte dei 42 del compagno di squadra Pierre Gasly.

Magnussen: 5.5

Kevin Magnussen ha corso la sua ultima stagione di F1. Il danese, pilota della Haas, non ha firmato un’ottima prestazione nel corso del 2024. La sua vettura ha trovato la zona punti durante cinque weekend di gara nel corso della stagione, ma Magnussen ha collezionato solo 16 dei 58 punti totali della squadra americana.

Albon: 7

Alex Albon colleziona dodici dei diciassette punti totali della Williams. Il pilota thailandese ha trovato la zona punti quattro volte: a Singapore, a Silverstone, a Monza e a Baku. Al contempo, non sono mancati i ritiri, per un totale di sei DNF. Albon ha firmato una stagione positiva, considerando la posizione difficile di Williams e le risorse centellinate a disposizione. Il numero 23 si è dimostrato il pilota di punta della squadra.

Ricciardo: 4

Daniel Ricciardo termina la sua carriera in F1 nel 2024, con alcune gare di anticipo. L’australiano non riesce a trovare concretezza con la Racing Bulls e il team decide di sostituirlo a partire dal Gran Premio degli Stati Uniti. Nel corso della prima metà di stagione, Ricciardo aveva ottenuto un totale di dodici punti.

Bearman: 7

Oliver Bearman ha corso tre GP di F1 nel corso della stagione 2024. L’inglese, chiamato a sostituire Carlos Sainz nel Gran Premio dell’Arabia Saudita e poi successivamente prende il posto di Kevin Magnussen nell’appuntamento dell’Azerbaijan e in quello brasiliano. Il giovane talento finisce a punti sia a Jeddah che a Baku, diventando così il primo pilota della storia a collezionare punti con due squadre diverse nella stessa stagione. Un’ottima prova per Bearman, considerando il contesto e l’inesperienza al volante di una F1.

Colapinto: 6.5

Franco Colapinto è stato ingaggiato dalla Williams per completare la seconda metà di stagione al posto di Logan Sargeant. Il pilota argentino, membro dell’Academy Williams, ha trovato la zona punti due volte: a Baku e ad Austin. Non sono mancati gli incidenti e i problemi tecnici: nel corso di nove gare, si è ritirato tre volte. Nonostante l’infelice fine stagione della squadra, Colapinto è riuscito ad adattarsi velocemente alla vettura.

Zhou: 5.5

La stagione 2024 di Zhou Guanyu, la sua ultima con Stake, trova il proprio picco in Qatar, dove trova i primi e gli unici punti dell’anno. Si tratta anche dei soli punti che il team colleziona nell’arco delle ventiquattro gare. Il lampo a Losail è stato però l’unico di una stagione spesa nell’ombra, senza che il pilota cinese riuscisse a dimostrarsi protagonista.

Lawson: 6.5

Liam Lawson ha partecipato alla stagione 2024 di F1 a partire dal Gran Premio degli Stati Uniti. Il giovane neozelandese è stato ingaggiato dalla Racing Bulls per sostituire Ricciardo. Lawson ha trovato la zona punti due volte: nel Gran Premio di Austin e in quello del Qatar, inserendosi bene tra le fila della squadra.

Bottas: 5

Valtteri Bottas ha concluso un’ultima stagione in Formula 1 piuttosto anonima. Il finlandese è tra gli unici tre piloti a non aver collezionato punti nel corso dell’anno, anche a causa di una Stake poco performante. L’highlight del suo 2024 è stato la sessione di qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, dove ha ottenuto l’accesso in Q3.

Sargeant: 4

Logan Sargeant ha corso con la Williams fino al Gran Premio d’Olanda, completando dunque metà stagione. Lo statunitense ha accumulato danni pari a circa 4 milioni senza mai concludere a punti, con il team che ha deciso di sostituirlo nel corso della stagione con Franco Colapinto.

Doohan: S.V.

Jack Doohan ha debuttato con Alpine nel Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2024, al posto di Esteban Ocon. Il giovane pilota ha terminato in quindicesima piazza la sua prima gara in massima categoria. La sua performance nel campionato non può essere valutata vista la sua brevità.

PAGELLE TEAM

McLaren: 10

McLaren vince il Mondiale Costruttori, ottenendo il titolo dopo ventisei anni di digiuno. Il team capitanato da Andrea Stella ha avuto una ripida crescita nel corso degli ultimi due anni, spiccando il volo nella seconda metà di stagione. I risultati di Lando Norris e Oscar Piastri, in parallelo con la crisi di casa Red Bull, hanno portato il team a disputare un campionato d’eccellenza. Ottimo il lavoro di squadra svolto dai due piloti, che si è più volte rivelato necessario e spesso vincente.

Ferrari: 8/9

La Ferrari manca il titolo Costruttori di 14 punti. La Rossa, che ha faticato nella prima parte di campionato, non riuscendo a tenere il passo con gli avversari del gruppo di testa. Successivamente, ha trovato una nuova sicurezza dopo la pausa estiva, inanellando un totale di cinque successi, tra cui quello casalingo a Monza. Il team di Maranello ha concluso l’anno seguendo un trend positivo, ma sono ancora diversi gli aspetti da considerare per riuscire a lottare testa a testa per il titolo.

Red Bull: 7.5

La stagione della Red Bull si divide nettamente in due frazioni: una prima parte dominante, come il 2023, e una seconda parte nell’ombra. Dopo un avvio forte, la squadra di Milton Keynes sprofonda a centro griglia. Il successo di Max Verstappen nel Mondiale Piloti arriva grazie a un colpo di reni dell’olandese, ma il team deve presto dire addio alla possibilità di ottenere anche il titolo Costruttori. Le difficoltà incontrare da Sergio Perez, relegato nella parte più bassa della zona punti, ha poi creato un ulteriore ostacolo agli uomini di Christian Horner.

Mercedes: 7+

Mercedes finisce in quarta piazza il Mondiale 2024. Non la migliore delle annate per Toto Wolff e il suo team, che si preparano anche ad un grande cambiamento: Lewis Hamilton lascia le frecce d’argento dopo undici anni insieme. I problemi di Mercedes sono però, per gran parte, legati all’imprevedibilità della vettura, con il numero 44 e George Russell che faticano per gran parte della stagione a trovare il giusto feeling con la monoposto.

Aston Martin: 6/7

Aston Martin conclude un 2024 nell’ombra. Il team inglese fatica in diverse situazioni e viene sospinto in avanti da un tenace Fernando Alonso. Nonostante le aspettative della squadra fossero quelle di lottare per podi e vittorie, si deve accontentare della quinta piazza finale. La classifica definitiva vede infatti il marchio di Lawrence Stroll con un totale di 94 punti.

Alpine: 6.5

Alpine ritrova la giusta strada nella seconda metà della stagione 2024, con Flavio Briatore che riporta ordine tra le fila del team francese. La squadra ottiene il sesto posto nel campionato costruttori, grazie all’ottimo finale di Pierre Gasly. Si tratta di un risultato importante per un gruppo che si era presentato in Bahrain come una delle ultime forze in griglia. La squadra transalpina conclude con 65 punti.

Haas: 6.5

Buona prestazione della Haas, che si dimostra in crescita nel 2024. Il team americano lotta per la sesta posizione in classifica, arrendendosi ad Alpine solo ad Abu Dhabi e per una manciata di punti. Il campionato termina infatti con la squadra a quota 58, sette in meno degli avversari francesi. Non sono mancate le difficoltà per la scuderia, che però è riuscita a reagire e a collezionare punti fondamentali. La posizione in classifica permette infatti ad Haas di poter contare su un premio monetario maggiore.

Racing Bulls: 6

La Racing Bulls ottiene la sufficienza in una stagione che ha visto il team in lotta per la sesta piazza. La squadra, che ha ereditato l’Alpha Tauri, ha tentato di ripartire dopo un disastroso 2023 della squadra satellite della Red Bull. Il team, che ha dovuto fare i conti con un cambio di lineup in corso e l’arrivo di Liam Lawson tra le fila, è riuscito a collezionare punti importanti. Al termine della stagione, il bottino ammonta a 46 punti.

Williams: 4.5

La Williams ha iniziato la stagione con speranza, ma la situazione è precipitata poco dopo. I problemi di budget hanno iniziato a pesare a partire dal Gran Premio di Miami, quando il team si è trovato senza un fondo disponibile. Le condizioni economiche si sono aggravate sul finale del campionato, con Franco Colapinto che ha corso gli ultimi weekend con una vettura composta da elementi riciclati. In totale, Williams colleziona 17 punti.

Stake: 4

La stagione della Stake è stata molto complessa. Il team, di passaggio nella transizione da Sauber ad Audi, ha dovuto affrontare il campionato con risorse limitate rispetto agli avversari in griglia. Al termine del 2024 la squadra è riuscita a collezionare solo quattro punti, raccolti da Zhou nel Gran Premio del Qatar.