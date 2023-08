Sinner-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Alex De Minaur nell’ultimo atto del Masters 1000 di Toronto 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Entrambi si sono portati a casa in maniera piuttosto agevole il loro impegno di semifinale. L’altoatesino ha domato in due set l’ostico statunitense Tommy Paul mentre l’australiano ha lasciato solamente quattro giochi al malcapitato spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Tutti e due vanno alla caccia del primo titolo della carriera in un evento di questa caratura.

Sinner, a differenza dell’avversario, può vantare però due finali ottenute a Miami rispettivamente nel 2021 e quest’anno. Sarà l’azzurro a partire favorito secondo le quote dei bookmakers. Sinner, infatti, conduce addirittura per 4-0 il bilancio degli scontri diretti, di cui tre andati in scena in condizioni rapide. Attenzione, però, a non sottovalutare De Minaur, che questa settimana ha messo a segno degli scalpi davvero importanti. Ne sanno qualcosa l’americano Taylor Fritz ed il russo Daniil Medvedev, sconfitti dal giocatore aussie rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale.

Sinner e De Minaur scenderanno in campo oggi (domenica 13 agosto). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 22.00 italiane (le 16.00 locali).