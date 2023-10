Sinner campione a Pechino, Vagnozzi: “Concretizzato il lavoro di questi mesi, chiuderemo la stagione alle Finals di Davis a Malaga”

In collegamento dalla Cina, Simone Vagnozzi è stato intervistato da Supertennis dopo la vittoria di Jannik Sinner nel torneo Atp 500 di Pechino. L’allenatore del nuovo numero 4 del ranking mondiale ha parlato dei miglioramenti di Sinner su più fronti. “Il nostro obiettivo era quello di cambiare alcune cose nel gioco di Jannik, per riuscire a battere giocatori come Medvedev che lo avevano sempre messo in difficoltà – spiega Vagnozzi – A Pechino è stato concretizzato il lavoro degli ultimi 17, 18 mesi. Avevamo in mente questo tipo di gioco, ma poi bisogna saperlo attuare e in questo Jannik è stato bravissimo sia in semifinale con Alcaraz che poi in finale con Medvedev perchè ha capito quando poteva rischiare di più e quando invece doveva restare nello scambio.”

A molti sono balzati all’occhio i 33 attacchi a rete di Sinner nella finale di Pechino, numeri fino a poco tempo fa inimmaginabili. “Il percorso non è ancora completo – prosegue Vagnozzi – Ma sicuramente Jannik sta facendo passi in avanti nella gestione tattica e tecnica delle partite. Sono aspetti su cui era ancora un po’ indietro rispetto a tutto il resto. Adesso pensiamo a Shanghai, non sarà semplice adattarsi a nuove condizioni dopo un torneo vinto e con Giron sarà subito una partita impegnativa.”

Inevitabili le domande sul caso Davis, con Vagnozzi che rassicura: “Dopo lo US Open Jannik non era al meglio a livello fisico, a volte devi fare sacrifici nel breve termine per essere competitivo dopo. In accordo con Volandri avevamo concordato questo programma, adesso chiuderemo la stagione alle Finals di Malaga. Ringrazio anche il presidente Binaghi per le parole in difesa di Jannik.” Una battuta anche su Darren Cahill, per il quale Vagnozzi ha parole al miele: “Ho conosciuto una persona e un professionista fantastico. Ci sentiamo tutti i giorni, la pensavamo allo stesso modo sulle cose da migliorare e sinceramente spero che questo rapporto duri ancora per molto tempo.”