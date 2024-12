L’anno magico del numero uno del tennis mondiale si chiude con un altro particolare riconoscimento: ha battuto il Napoli

Tutti dietro Jannik Sinner e non soltanto nel tennis. Per il campione di San Candido non è ancora chiuso il 2024 magico.

L’anno della definitiva consacrazione, l’anno dei successi a raffica, dei due Slam vinti, delle ATP Finals vinte, della Coppa Davis… vinta anche questa, of course. Non ha conosciuto sconfitta l’eroe della racchetta tricolore e a dirlo sono anche le statistiche: appena sei le partite perse nell’arco di tutta la stagione, praticamente imbattibile sul campo.

Ma anche fuori non è che Sinner sia così facile da sconfiggere. I suoi trionfi, infatti, lo hanno fatto diventare beniamino degli appassionati italiani di tennis, ma hanno anche fatto sì che in tanti che non avevano mai seguito lo sport con la racchetta, ne diventassero assidui frequentatori. La Sinner-mania ha colpito tutti e arrestarla ora sarà difficile.

Difficile come trovare qualcuno che non sappia chi sia Jannik Sinner anche perché nel 2024 ad essersi informati sul 23enne altoatesino sono stati oltre cinque milioni di persone. Questo il numero di visite che la voce Sinner su Wikipedia ha ricevuto nel 2024: neanche a dirlo, Jannik ha vinto anche questa classifica, mettendosi alle spalle pure lo sport nazional-popolare per eccellenza, il calcio.

Sinner il più cercato su Wikipedia: battuto il Napoli

Per la precisione le ricerche relative a Sinner sulla enciclopedia online sono state 5.023.355, quasi il doppio rispetto alla seconda voce più ricercata. Qui entra in scena il calcio ed in particolare il Napoli che ha avuto un picco di visite su Wikipedia, arrivando a 2.863.957 visite.

Sicuramente ha influito l’arrivo sulla panchina azzurra di Antonio Conte, ma non è bastato per battere Sinner: il tennista non ha avuto rivali. Così alle sue spalle è finita anche la voce ‘Rai’ con 2.400.763 visite, un podio frutto anche delle celebrazioni dei 70 anni dall’inizio delle trasmissioni. La classifica continua con Facebook e Italia, entrambe di poco sopra i due milioni di visite. Nella top ten trovano spazio anche Mango ed Angelina Mango, quindi il Campionato Europeo di calcio, l’omicidio di Elisa Claps e ‘Povere creature’, film del regista Yorgos Lanthimos, Leone d’oro a Venezia.

‘Sfidanti’ di tutto rispetto che hanno dovuto però, anche loro, inchinarsi a Jannik Sinner, il vero personaggio dell’anno. Vincitore anche del premio ATP per il tennista più amato dai tifosi, il suo 2024 è stato da incorniciare, un anno di sole vittorie: in campo, ma anche fuori.