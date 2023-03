Sinner-Alcaraz stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. L’altoatesino è reduce dalla battaglia vinta in tre set ai danni del padrone di casa Taylor Fritz, campione uscente della passata edizione. L’allievo di Juan Carlos Ferrero, invece, ha battuto in maniera piuttosto agevole il canadese Felix Auger-Aliassime. Sarà il numero due del mondo a partire leggermente avanti nei pronostici secondo le quote dei bookmakers. Lo spagnolo, contando anche il circuito minore, è avanti per 3-2 negli scontri diretti.

L’ultima volta si sono incontrati ai quarti di finale degli scorsi US Open, con Alcaraz che ha prevalso nei confronti di Sinner dopo un’epica lotta durata cinque set. In palio c’è una storica finale contro uno tra lo statunitense Frances Tiafoe oppure il russo Daniil Medvedev, autentico dominatore di quest’inizio di stagione. Partita carica di significato soprattutto per Sinner che, in caso di vittoria contro l’iberico, farebbe rientro tra i primi dieci giocatori del ranking mondiale. In palio anche la seconda finale in un evento di questa caratura dopo quella persa contro il polacco Hubert Hurkacz a Miami nel 2021.

Sinner e Alcaraz scenderanno in campo stasera (sabato 18 marzo). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata sullo Stadium 1. Prima di loro l’altra semifinale maschile tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Frances Tiafoe, che daranno avvio alle ostilità non prima delle ore 21:00 italiane (le 13:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il penultimo atto tra Sinner e Alcaraz garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine dell’incontro.