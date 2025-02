“Un ragazzino di una scuola tennis, mentre guarda in tv una finale di doppio di un Grande Slam, si innamora, si appassiona e decide di provarci e inseguire il sogno di diventare – un giorno – un giocatore di doppio professionista”. Inizia così il lungo messaggio pubblicato da Andrea Vavassori sul proprio profilo Instagram. Il tennista italiano si sfoga, rispondendo alle critiche mosse nei confronti del Doppio: “Lo considerereste un giocatore di tennis fallito? Perché questo, per un numero incredibile di ragioni, è ciò che sta succedendo ora ed è terribile”. Poi: “Nel mondo di oggi o sei bravo in singolo o sei un giocatore fallito, un tennista che ha trovato nel doppio un ripiego e niente di più”.

Vavassori analizza il Doppio maschile, femminile e misto: “Sono discipline divertenti molto specializzate che dovrebbero solo essere promosse in modo diverso, valorizzandone i protagonisti che sono nel loro ambito grandi atleti“. Vavassori conclude: “Se davvero vogliamo cambiare qualcosa ci servono passione, competenze, ci serve la voglia di stare uniti e lavorare insieme, perché c’è tanto che possiamo fare per cambiare questo ottuso modo di pensare e riportare il doppio dove merita di stare”, termina il tennista azzurro.