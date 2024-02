Sanremo, il Sindaco Biancheri: “Avere qui la Coppa Davis è una grandissima emozione”

“Avere qui la Coppa Davis è una grandissima emozione. Abbiamo tutte le immagini legate a quella eroica impresa della nostra nazionale. È ovvio che a Sanremo siamo ancora più coinvolti, perché assieme a tutti questi grandissimi campioni ha partecipato anche il nostro Matteo Arnaldi ed è un omaggio a lui che vogliamo fare, nella sala principale del Casinò, che ci sembrava il posto più importante e significativo”. Queste le dichiarazioni del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri stamani al Casinò a margine dell’apertura al pubblico della bacheca contenete la Coppa Davis vinta dalla Nazionale italiana di tennis lo scorso novembre a Malaga, per la seconda volta nella storia, quarantasette anni dopo il trionfo di Santiago del Cile. Il trofeo resterà in esposizione fino al 10 febbraio prossimo. L’evento è stato organizzato dal Comune di Sanremo con il Coni e la Federazione italiana tennis e padel. Presente anche il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, ospite del Festival della Bellezza, in corso al Casinò. “E’ fondamentale per il ministero della Salute propagandare corretti e nuovi stili di vita – ha detto – ed è evidente che lo sport corre parallelamente alla salute. L’impegno nostro, del ministro Schillaci e del governo Meloni è di prevenire e poi curare, evitando il conclamarsi di patologie, per rendere sostenibile il nostro sanitario nazionale. Oggi parleremo, infatti, di dieta mediterranea corretti stili di vita e sport”.