Sakkari-Begu stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Maria Sakkari se la vedrà contro Irina Camelia Begu nei quarti di finale del WTA 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. La greca è reduce da un doppio dispiacere inflitto al pubblico di casa. Al terzo turno e agli ottavi di finale, infatti, ha sconfitto rispettivamente le spagnole Rebeka Masarova e Paula Badosa. Adesso il confronto con la rumena, che ha stupito tutti battendo in rapida successione la ceca Karolina Muchova, la statunitense Shelby Rogers e la russa Liudmila Samsonova, tutte avversarie più quotate per andare avanti nel torneo.

Le quote dei bookmakers, non a caso, non sono così fortemente sbilanciate in favore della numero nove del ranking mondiale. Gli scontri diretti dicono 2-1 in favore di Sakkari ma tutti e tre si sono disputati su superfici rapide. In palio per la vincitrice ci sarebbe un penultimo atto contro una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la sorprendente egiziana Mayar Sherif, giustiziera della nostra Camila Giorgi al primo turno. Sakkari andrà alla caccia della seconda semifinale in un evento di questa levatura dopo quella conquistata in quel di Indian Wells.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sakkari e Begu scenderanno in campo oggi (martedì 2 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come quarto e penultimo incontro della giornata sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 20.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Sabalenka e Sherif garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.