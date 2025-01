L’attuale numero uno al mondo e detentrice del titolo; la giocatrice che la vetta della classifica sta provando a riprendersela; infine, due che uno Slam non l’hanno finora mai vinto. Si presenta così la lineup delle semifinali femminili degli Australian Open 2025, dove nella mattinata italiana di giovedì – quindi in sessione serale a Melbourne – si sfideranno prima Aryna Sabalenka e Paula Badosa e poi Iga Swiatek e Madison Keys. Due sfide per motivi diversi intriganti, che potrebbero in teoria portarci a quello che sarebbe il primo scontro tra la bielorussa e la polacca nell’Happy Slam. E le quote vanno decisamente in quella direzione in vista di queste due sfide.

ARYNA IN STRISCIA

La numero uno del ranking WTA è reduce dal primo set perso nel torneo, in una partita decisamente giocata sub-par contro la russa Pavlyuchenkova. In ogni caso, la sua annata è inizia con dieci vittorie in altrettanti incontri e in totale sono due i parziali persi, con la sola Polina Kudermetova in grado di imitare la sopracitata Pavlyuchenkova nella finale del torneo di Brisbane. La tennista di Minsk, giunta alla sua decima semifinale in un major, prosegue la sua striscia di imbattibilità negli Slam sul cemento: sono 19 i successi di fila tra la passata edizione del torneo australiano, gli ultimi US Open e il torneo in corso. Volendo ampliare la statistica, dagli Australian Open del 2023 ha vinto 32 partite su 33 tra Melbourne e New York, con Coco Gauff unica in grado di sconfiggerla.

PRIMA SEMIFINALE SLAM PER L’AMICA PAULA

Aryna insegue la sua terza finale consecutiva in quello che è senza ombra di dubbio il “suo” torneo, ma per arrivarci dovrà prima vedersela contro la sua migliore amica sul circuito, vale a dire Paula Badosa. La spagnola, che pur è stata numero due della classifica in passato, solamente lunedì è riuscita a sfatare un tabù che non l’aveva mai vista tra le prime quattro di un torneo major. Un cammino che le consentirà di tornare tra le prime dieci, un traguardo impensabile solamente meno di un anno fa, quando le venne detto che probabilmente non sarebbe mai più potuta tornare a giocare dopo i suoi problemi cronici alla schiena. E invece eccola qui, forse anche più forte rispetto a quando aveva toccato il suo best ranking. Senza dubbio più matura e pronta ad affrontare certe sfide. I precedenti dicono 5-2 Sabalenka, che ha vinto le ultime cinque sfide tra le due.

SWIATEK ON FIRE

Chi invece ha avuto un rapporto conflittuale con l’Happy Slam finora negli anni è stata Iga Swiatek. La polacca nel corso della sua carriera aveva raggiunto una sola semifinale, perdendo invece altre cinque volte prima dei quarti. Pare evidente come invece qualcosa sia cambiata all’alba del 2025. La numero due della classifica, che potrebbe anche riprendersi la vetta alla fine di questo torneo, ha finora strapazzato qualsiasi avversaria, lasciando per strada la bellezza di quattordici games in totale per raggiungere la sua seconda semifinale a Melbourne. Chi è riuscita a “impensierirla” di più è stata Karolina Siniakova nel suo ko per 6-3 6-4 all’esordio. Poi, due games persi contro Sramkova, uno contro Raducanu e Lys, tre contro una top-10 – seppur stanca dopo le tante maratone – quale Emma Navarro. La collaborazione con il nuovo coach Wim Fissette sembra portare i suoi frutti, a maggior ragione ora con la spensieratezza di non dover fare più i conti con vicenda doping, dopo la decisione Wada di non presentare appello al TAS.

ATTENZIONE A KEYS

Di fronte, comunque, un’avversaria che non è certo al suo primo rodeo, come direbbero oltreoceano. Per Madison Keys, anche lei certa di ritrovare un posto tra le prime dieci, si tratta infatti della settima semifinale in un torneo dello Slam. Purtroppo per lei, cinque volte su sei si è fermata anche lì. Una sola finale finora raggiunta, agli US Open dove poi fu sconfitta contro Sloane Stephens. Poi due ko sempre a New York, uno a Parigi e altri due proprio a Melbourne: nel 2015 contro Serena, nel 2022 contro Ashleigh Barty. Insomma, poco da recriminare in questi due casi. A questo matchup, senza dubbio complicato, ci arriva comunque in fiducia dopo aver raggiunto quota 10 vittorie consecutive, avendo anche trionfato nel torneo di Adelaide in queste prime settimane del nuovo anno. Swiatek conduce 4-1 negli scontri diretti, ma la statunitense si è aggiudicata una delle due partite giocate sul cemento.