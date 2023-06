Roland Garros 2023, semifinali maschili: programma e orari

Ufficiale il programma e l’ordine di gioco delle semifinali maschili del Roland Garros 2023. In campo 3 delle prime 4 teste di serie più Alexander Zverev, numero 22 ma solo per il terreno perso causa infortuni. Si parte, non prima delle 14:45 di venerdì 9 giugno, con la semifinale più attesa, quella tra il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che a 36 anni cerca il titolo Slam numero 23. Dopo le 17:30 ogni momento sarà buono invece per vedere all’opera la testa di serie numero 4 Casper Ruud contro Alexander Zverev.

Court Phillippe-Chatrier

Non prima delle 14:45, Carlos Alcaraz (1) – Novak Djokovic (3)

Non prima delle 17:30, Casper Ruud (4) – Alexander Zverev (22)