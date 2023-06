Roland Garros, Ruud: “Con Rune miglior partita dell’anno, contento di rivedere Zverev in semifinale”

Ruud ha parlato in conferenza stampa della vittoria contro Rune nei quarti di finale del Roland Garros: “Penso sia stata la mia miglior partita dell’anno. I primi due set sono stati sorprendentemente veloci, in un certo senso. Rune non era al suo meglio. Faceva molti errori non forzati e tanti doppi falli. Ho reagito dopo aver perso il primo set recuperando il break nel quarto. Ho servito molto bene quando ho dovuto farlo nel quarto set” Rune non stava cercando di giocare male, ma è molto aggressivo e deve essere al massimo della forma per esprimersi al meglio. Stava facendo più errori non forzati del solito. Sono sicuro che poteva giocare meglio. Il livello della partita di Roma era stato molto più alto ma sono contento di essere tornato in semifinale a Parigi”.

Il norvegese si è poi soffermato sulla sfida con Zverev in semifinale: “Spero che sarà una grande partita. È un’ottima notizia rivedere Sascha. Sia per lui che per me è il miglior risultato dell’anno. Cercheremo di giocare il nostro miglior tennis e divertirci. È stato un anno difficile per Sascha e ha lottato per tornare; L’inizio dell’anno non è stato buono per me, quindi è fantastico poter ottenere un risultato del genere. Daremo entrambi il massimo per essere in finale domenica”.