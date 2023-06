Roland Garros, Rune: “Avevo problemi alla schiena ma non cerco scuse, sconfitta giusta”

Holger Rune ha parlato in conferenza stampa della sconfitta nei quarti di finale del Roland Garros con Ruud. Non una grande partita quella del danese che ha commentato così l’uscita di scena dallo Slam parigino: “Ho giocato al mio livello. Non è facile da accettare ma sono cose che succedono. Imparerò da questa sconfitta e ne farò tesoro nel prossimo Slam dove cercherò di fare la mia prima semifinale in un Major. Mi concentrerò sulla stagione su erba. Casper è un giocatore estremamente solido – continua Rune – e non ti regalerà mai la partita, dovrai sempre essere tu a vincerla. Per batterlo devo sempre mettere tutto quello che ho sul campo. A Roma ce l’ho fatta ma è stata durissima. Ho costantemente qualche problema di natura fisica, ma in questo caso non è stato per nulla decisivo sull’andamento del match. Avrei perso comunque e non cerco scuse o alibi, accetto la sconfitta. Casper è stato semplicemente migliore di me. Cercherò di recuperare a pieno per Wimbledon”.