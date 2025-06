Non arrivano buone notizie per l’Italia dal Roland Garros, dove la tennista azzurra Jasmine Paolini è stata eliminata in tre set dall’ucraina Elina Svitolina.

Pessima notizia per l’Italia in arrivo dagli ottavi del Roland Garros, dove Jasmine Paolini è stata eliminata in tre set da Elina Svitolina.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’ucraina ha vinto in rimonta contro l’azzurra, numero 4 al mondo, con il punteggio di 4-6, 7(8)-6(6), 6-1 in due ore e 27 minuti. E adesso, ai quarti di finale, affronterà la vincente tra la numero 11 al mondo Elena Rybakina e la polacca Iga Swiatek, numero 5 del ranking Wta.

Non basta una buona partenza

Paolini era partita bene, arrivando anche a vincere il primo set in 50 minuti di gioco, ma nel secondo all’ucraina è riuscita l’impresa, soprattutto sfruttando bene gli ultimi game, di mettere la nostra connazionale in difficoltà soprattutto sul piano fisico. Svitolina ha annullato alla tennista toscana ben tre match point prima di vincere al tie-break il secondo set.

Nel terzo, subito un inizio complicato per Paolini, che è andata sotto 0-4 in 30′. Poi il recupero di un break di svantaggio, ma che non è bastato. Il match e l’approdo ai quarti del Roland Garros sono andati all’ucraina.