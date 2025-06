Il Milan si avvicina a chiudere l’affare Luka Modric: l’annuncio di Gianluca Di Marzio esalta i tifosi rossoneri.

La Serie A potrebbe abbracciare presto due centrocampisti che hanno fatto la storia recente del calcio europeo. Se di Kevin De Bruyne al Napoli se n’è parlato in abbondanza, Luka Modric al Milan è stato un fulmine a ciel sereno stagliatosi nel cielo milanese nella serata di ieri.

A dar vita al sogno dei tifosi rossoneri, sono stati Matteo Moretto e Fabrizio Romano quando alle 22:15 hanno pubblicato su X un tweet in cui hanno raccontato di come Igli Tare si sia mosso e avesse già discusso internamente per l’arrivo del centrocampista croato. Quella che sembrava una suggestione di mercato, in meno di 24 ore si sta trasformando in realtà: Luka Modric è vicinissimo a trasferirsi al Milan.

Modric-Milan, colpo a un passo: l’annuncio di Di Marzio

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il Milan è vicinissimo a Luka Modric. Il club rossonero conta di ricevere la firma sul contratto da parte del centrocampista croato entro la giornata di domani. C’è fiducia di arrivare alla chiusura nelle prossime 48 ore.

Quello dell’ormai ex centrocampista del Real Madrid – per la caratura del giocatore in questione -, sarebbe un arrivo che darebbe prestigio a tutto il campionato italiano, e al Milan, che in queste ore sta salutando Tijjani Reijnders ormai prossimo al trasferimento al Manchester City.