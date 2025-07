Il Ranking WTA è stato aggiornato: la posizione di Jasmine Paolini, unica azzurra nelle top 50. Ecco le posizioni delle altre italiane

Tempo di aggiornamenti per quanto riguarda la classifica WTA del tennis mondiale. Al primo posto c’è sempre Aryna Sabalenka che si sta preparando per gli US Open decisa a difendere il titolo conquistato l’anno scorso e soprattutto a caccia del primo Slam stagionale.

Il vantaggio della bielorussa sulle inseguitrici la lascia al momento tranquilla ma Coco Gauff e soprattutto Iga Swiatek – vincitrice a Wimbledon – sono pronte ad approfittare di ogni passo falso. Servirà, quindi, la massima concentrazione ad Aryna per restare in testa.

Per quanto riguarda le italiane, Jasmine Paolini resta nella top 10, in nona posizione. Si sta preparando per gli US Open e servirà la massima concentrazione anche per conquistare i punti necessari per approdare alle Finals.

Ecco la top 10 aggiornata a Lunedì 21 luglio 2025

1. Aryna Sabalenka 12420

2. Coco Gauff 7699

3. Iga Swiatek 6813

4. Jessica Pegula 6423

5. Mirra Andreeva 5163

6. Qinwen Zheng 4553

7. Amanda Anisimova 4470

8. Madison Keys 4374

9. Jasmine Paolini 3576

10. Paula Badosa 3454

Alle spalle di Jasmine Paolini, il vuoto cosmico. L’italiana più in alto è Lucia Bronzetti, addirittura 70ma, sette posizioni avanti ad Elisabetta Cocciaretto. Queste sono le uniche tenniste entro la top 10: scorrendo la classifica, infatti, c’è poi Lucrezia Stefanini in 151ma posizione mentre Nuria Brancaccio è 180ma.

Ecco la top 10 delle italiane aggiornata a Lunedì 21 luglio 2025

9. Jasmine Paolini 3576

70. Lucia Bronzetti 935

77. Elisabetta Cocciaretto 860

151. Lucrezia Stefanini 486

180. Nuria Brancaccio 403

210. Giorgia Pedone 343

251. Tyra Caterina Grant 294

261. Camilla Rosatello 282

275. Silvia Ambrosio 267

276. Martina Trevisan 265