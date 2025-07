La squadra italiana universitaria del judo è pronta a difendere il tricolore sul tatami di Essen (Germania) dal 23 al 26 luglio per i FISU World University Games.

Mentre i nostri azzurrini saranno impegnati agli Eyof di Skopje la squadra italiana universitaria sarà invece pronta a difendere il tricolore sul tatami di Essen (Germania) dal 23 al 26 luglio per i FISU World University Games. L’evento coinvolge circa 8500 studenti provenienti da oltre 150 nazioni differenti. Per l’Italia, la delegazione presente sarà una delle squadre più numerose di sempre e conterà 219 studenti-atleti provenienti da 57 diverse università italiane e pronti a gareggiare in 15 discipline sportive.

Le Universiadi rappresentano il simbolo perfetto di un equilibrio tutt’altro che semplice tra impegno sportivo e percorso accademico. Il connubio tra sport e studio rappresenta per ogni atleta un’opportunità e permette di formare personalità complete, capaci di eccellere nella performance atletica e nella crescita culturale. L’ultima edizione a Chengdu (2023) ha visto la conquista della medaglia di bronzo da parte di Irene Pedrotti (Accademia Torino) nei -70 kg e i quinti posti di Flavia Favorini (Fiamme Azzurre) nei -63 kg e Kenny Komi Bedel (Fiamme Oro) nei -81 kg.

Questi ultimi sono nuovamente presenti nella squadra di questa edizione (Kenny Komi Bedel gareggerà nei -90 kg), assieme a: Alessio De Luca (CS Esercito) nei -66kg, Leonardo Valeriani (Fiamme Gialle), Manuel Parlati (Fiamme Oro) nei -81 kg, Giulia Carnà (Fiamme Oro) nei -57 kg, Martina Esposito (CS Carabinieri) nei -70 kg, Erica Simonetti (CS Esercito) nei +78 kg.

Una squadra unita e forte quella italiana, come dice il coach Massimo Parlati: “Siamo arrivati a questo appuntamento con grande determinazione e spirito di squadra. Le Universiadi rappresentano un momento importante per la crescita dei nostri atleti, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano. Il gruppo ha lavorato sicuramente con intensità in questi mesi e vedo nei ragazzi e nelle ragazze una voglia autentica di mettersi in gioco e rappresentare al meglio il nostro Paese. Abbiamo rispetto per tutti gli avversari, ma anche grande fiducia nei nostri mezzi. Ogni incontro sarà una battaglia da affrontare con intelligenza, cuore e disciplina. Sono certo che i nostri atleti sapranno onorare il tatami con grinta e valori”.

Ecco il programma di gara, suddiviso in quattro giornate:

Mercoledì 23 luglio : Alessio De Luca (-66 kg), Giulia Carnà (-57 kg)

: Alessio De Luca (-66 kg), Giulia Carnà (-57 kg) Giovedì 24 luglio : Leonardo Valeriani (-73 kg), Manuel Parlati (-81 kg), Flavia Favorini (-63 kg), Martina Esposito (-70 kg)

: Leonardo Valeriani (-73 kg), Manuel Parlati (-81 kg), Flavia Favorini (-63 kg), Martina Esposito (-70 kg) Venerdì 25 luglio : Kenny Komi Bedel (-90 kg), Erica Simonetti (+78 kg)

: Kenny Komi Bedel (-90 kg), Erica Simonetti (+78 kg) Sabato 26 luglio: evento a squadre

La gara sarà disponibile in streaming su Olympic Channel (Olympics.com) , sul sito Fisu.tv e sulla piattaforma Discovery +.