Ottima prestazione di Filippo Celli, quarto con 273 (67 70 67 69, -15), alla pari con il tedesco Phillip Katich nel German Challenge, dominato dal sudafricano JC Ritchie.

Il sudafricano JC Ritchie ha dominato nel German Challenge, che ha concluso con 264 (67 66 65 66, -24), dopo un 66 (-6) miglior parziale di giornata realizzato da altri due concorrenti, lasciando a sei colpi gli inglesi Joshua Berry e Tom Lewis, secondi con 272 (-16).

Sul percorso del Wittelsbacher Golfclub (par 72), a Neuburg an der Donau in Germania, ha offerto una tonica prestazione Filippo Celli, quarto con 273 (67 70 67 69, -15), alla pari con il tedesco Phillip Katich. Subito dietro i francesi Clement Charmasson e Julien Quesne, quest’ultimo vincitore di un Open d’Italia (2013), sesti con 274 (-14), e in ottava posizione con 275 (-13) l’inglese Eddie Pepperell, il peruviano Julian Perico e l’olandese Vince Van Veen, anche lui autore di un 66 (-6) come Katich.

Ha perso terreno nel finale Enrico Di Nitto, 33° con 280 (70 64 70 76, -8), e ne ha guadagnate sette Stefano Mazzoli, 38° con 281 (72 69 71 69, -7).

Juan Carlo Ritchie, 31enne di Standerton, ha firmato la quinta vittoria sull’HotelPlanner Tour, ma le prime quattro rientrano anche tra le 10 che gli figurano sul Sunshine Tour, dove ha svolto buona parte della carriera, perché organizzate in combinata tra i due circuiti e tutte disputate in Sudafrica. Ottavo dopo il primo round, è passato al comando nel secondo con un margine di un colpo, che si è dilatato a sei nel terzo e ha ancora allungato in chiusura, come detto con il punteggio più basso del turno, dovuto a un eagle iniziale, cinque birdie e a un bogey. Per l’exploit è stato gratificato con un assegno di 48.000 euro su un montepremi di 300.000 euro.

Non hanno superato il taglio Jacopo Vecchi Fossa (71 71) e Michele Ortolani (71 71), 61.i con 142 (par) e out per un colpo, Aron Zemmer, 85° con 145 (75 70, +1), e Renato Paratore, 102° con 146 (77 69, +2), due titoli in stagione. Con l’uscita dopo 36 buche Paratore, 28enne romano, è scivolato dal secondo al quarto posto (815 punti) nella Road To Mallorca (ordine di merito) e non è andata bene nemmeno all’austriaco Maximilian Steinlechner, 18ª con 278 (-10), che ha perso la leadership (847 p.). Entrambi sono stati sorpassati dall’inglese Joshua Berry, nuovo numero 1 con 873 punti, e da JC Ritchie, secondo con 858, in precedenza rispettivamente quinto e sesto. Bel salto di Filippo Celli, da 13° a settimo con 554 p.