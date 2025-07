La Nazionale italiana ha chiuso al secondo posto della classifica generale della Nations League 2025 di volley con 10 vittorie.

Le ultime gare della quarta giornata della Week 3 della Volleyball Nations League 2025 hanno decretato le otto squadre che parteciperanno alle Finals, in programma a Ningbo (Cina), dal 30 luglio al 3 agosto.

