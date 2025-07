L’Italia festeggia la settima medaglia ai Mondiali di nuoto: arriva un bronzo per una “prima volta” assoluta, ecco chi ha vinto

L’Italia festeggia ancora nei Mondiali di nuovo in corso di svolgimento. E festeggia doppio perché è una prima volta assoluta per la settima medaglia tricolore in questa rassegna. Filippo Pelati ha conquistato la medaglia di bronzo nel nuoto sincronizzato conquistando la terza piazza del libero maschile con il punteggio di 213.9850 brillando rispetto allo spagnolo Jordi Caceres Iglesias nei particolari tecnici.

Pelati sulle note de “L’Uccello di fuoco” di Igor Stravinskij ha rappresentato il tema “Il Diavolo”. Il 18enne di Ferrara era al debutto ai Mondiali ed ha chiuso alle spalle di Aleksandr Maltsev, atleta neutrale che ha chiuso con il punteggio di 229.5613 mentre il cinese Muye Guo ha conquistato l’argento con 220.1926 punti. Alle spalle di Pelati, invece, si è piazzato il britannico Ranjuo Tomblin con 210.9125 punti che ha chiuso con un ritardo di 5 punti sul lato artistico.

“Sono entrato in vasca pensando alle correzioni di tutti questi mesi, di stamattina durante l’allenamento, cercando di mostrare al meglio il mio gesto tecnico. Ho sentito bene la musica dentro di me e ho cercato di trasmetterla il più possibile. Sicuramente posso migliorare ancora molto dal punto di vista tecnico“, ha detto Pelati a fine gara.