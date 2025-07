Le azzurre del Setterosa sconfitte, nonostane un importante tentativo di rimonta, dall’Olanda bronzo olimpico e campione d’Europa. Mercoledì la finale del settimo posto contro il Giappone alle 10:00 italiane, le 16 locali.

Il Setterosa va sotto 7-2, anche 12-6 nel terzo tempo, poi non approfitta della brutalità fischiata a van de Kraats per una gomitata a Ranalli, ma nel quarto tempo rientra fino al -1 (13-14) a 3’59 dalla sirena.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La rimonta però non si conclude e l’Olanda, bronzo olimpico e campione d’Europa, vince 16-13 (6-2, 2-4, 5-3, 3-4). Per le azzurre – che giocheranno la finale del settimo posto contro il Giappone mercoledì alle 10:00 italiane, le 16 locali – a segno capitan Cocchiere per una tripletta, Giustini e Bianconi, autrici di una doppietta, Leone, Gant, Cergol, Bettini, Ranalli e Gagliardi.

Le parole del ct Silipo

“E’ stata una partita che rispecchia il carattere della squadra, che ci crede sempre – racconta il cittì Carlo Silipo – Le ragazze non hanno capitalizzato la superiorità per brutalità, ma sono riuscite a rientrate nel punteggio nel quarto tempo. Poi la fisicità dell’Olanda ha avuto la meglio. Queste sono le classiche partite da gironcino per il quinto posto dove i riferimenti tattici si perdono più facilmente e le difese sono meno attente. Noi siamo arrivati al mondiale con un gruppo nuovo, quindi c’era anche curiosità per capire come avrebbe reagito al mondiale. Le ragazze hanno interpretato bene i confronti, ci sono tante cose da migliorare, ma il percorso è stato intrapreso nel modo giusto come dimostrano le partite con Ungheria e Olanda, che abbiamo giocato quasi alla pari”.

Italia-Olanda 13-16

Italia: Condorelli, Leone 1, Di Maria, Gant 1, Cergol 1, Giustini 2 (1 rig.), Bianconi 2, Bettini 1, Ranalli 1 (rig.), Cocchiere 3, Gagliardi 1, Santapaola, Millo, Meggiato. All. Silipo.

Olanda: Buis, Van Der Weijden 2, Van Der Kraats 2, Van Der Sloot 2, Keuning 3, Bosveld, B. Rogge, Sevenich 1, Joustra 1, L. Rogge 3 (1 rig.), Schaap, Ten Broek 1, Van Den Dobblesteen, De Vries 1. All. Doudesis.

Arbitri: Kovacs-Csatlos (Hun), Cabanas (Esp).

Note: parziali 2-6, 4-2, 3-5, 4-3. In porta Van den Dobblesteen (O). Superiorità numeriche: Italia 4/13 + 2 rigori, Olanda 7/10 + 2 rigori di cui uno parato da Condorelli a Van der Weijden a 7’17 del primo tempo, sul 2-5. Espulsa Van Der Kraats (O) per gioco violento per una gomitata a Ranalli, rigore per l’Italia e 4′ di inferiorità numerica a 5’52 del terzo tempo. Uscite per limite di falli a 0’59 Gant (I), a 1’33 Cergol (I), a 6’28 Cocchiere (I) e a 6’56 del quarto tempo Sevenich (O).