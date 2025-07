Il Ranking ATP di tennis ride sempre più agli italiani: Jannik Sinner guida la classifica, Musetti in top 10. Sale anche Flavio Cobolli, ora in top 20

Nuovo aggiornamento per il Ranking ATP di tennis con l’Italia sempre più protagonista. Jannik Sinner, fresco di vittoria a Wimbledon, inizia la settimana numero 59 da numero 1 del mondo. L’altoatesino si sta godendo ora un periodo di riposo, con tanto di cancellazione dal Masters 1000 di Toronto per tornare direttamente a Cincinnati.

Una scelta dettata anche dal volersi preparare al meglio per gli US Open, l’ultimo Slam della stagione che l’anno scorso vinse. Speculare a Jannik è Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e finalista perdente a Londra. In classifica, il vantaggio di Jannik è notevole: ben 12030 punti per l’altoatesino, sono 8600 i punti di Alcaraz. A seguire Zverev (6030 punti), Taylor Fritz (5035 punti) e Jack Draper (4650 punti).

Sesto in classifica Novak Djokovic con 4130 punti, davanti a Lorenzo Musetti, l’altro italiano nella top 10, settimo con 3350 punti. Chiudono la top 10 Ben Shelton (3330 punti), Holger Rune (3250) ed Andrey Rublev (3160 punti).

La Top 10 aggiornata a Lunedì 21 luglio

1. Jannik Sinner 12030

2. Carlos Alcaraz 8600

3. Alexander Zverev 6030

4. Taylor Fritz 5035

5. Jack Draper 4650

6. Novak Djokovic 4130

7. Lorenzo Musetti 3350

8. Ben Shelton 3330

9. Holger Rune 3250

10. Andrey Rublev 3160

E gli italiani? Detto di Sinner e Musetti, entrambi nella top 10, si migliora Flavio Cobolli, al numero 18 del Ranking. Nella top 100 vi sono anche Lorenzo Sonego (posizione numero 37), Matteo Berrettini (42), ma destinato a perdere posti per le scadenze in graduatoria, Matteo Arnaldi (44mo), due posizioni avanti a Luciano Darderi 46mo ma in grande ascesa e vittorioso nel torneo di Bastad (Svezia), Mattia Bellucci (63) e Luca Nardi (96mo).

La top 10 degli italiani

1. Jannik Sinner 12030

7. Lorenzo Musetti 3350

18. Flavio Cobolli 2360

37. Lorenzo Sonego 1321

42. Matteo Berrettini 1225

44. Matteo Arnaldi 1215

46. Luciano Darderi 1189

63. Mattia Bellucci 924

96. Luca Nardi 655